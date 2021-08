Comment bien se brosser les dents : électrique ou manuelle ?

Lecture - 3m23s

Comment bien se brosser les dents : électrique ou manuelle ? Pour se laver les dents, 21% des Français utilisent une brosse à dents électrique. Pour être efficace, le brossage des dents doit éliminer la plaque dentaire, à l'origine des caries. C'est un enduit très collant qui va se nicher dans tous les recoins de nos dents, et qui donc difficile à éliminer. La brosse à dents électrique est pour cela nettement plus performante que la brosse manuelle. Eliminer la plaque, c'est important mais il faut le faire sans abîmer les dents, ni les gencives. Dernier conseil : se laver les dents pendant deux minutes, au moins deux fois par jour, matin et soir. Ecoutez "On est bien" avec Aline Perraudin du 30 août 2021