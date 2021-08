Comment reprendre le sport à la rentrée ?

Lecture - 3m32s

Aujourd'hui, on va parler de la reprise du sport, après un été où on en a bien profité. Premier conseil, reprendre progressivement, en douceur, réhabituer les muscles et le système cardiaque afin d'éviter les blessures. Par exemple, si on débute la course, il faut débuter par des séances alternées entre marche et course, surtout ne chercher pas à vous fixer à une allure, écouter votre corps. Une astuce : courir à la vitesse à laquelle on est capable de parler ! Enfin, on ne reprend pas à 100%, pensez à reprendre l'entrainement à 50% de vos habitudes, soit en diminuant la distance, soit la durée. Ecoutez "On est bien" avec Marine Lorphelin du 27 août 2021