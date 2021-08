Petit déjeuner : est-il indispensable de manger le matin pour être en bonne santé ?

Lecture - 3m46s

Prendre un petit déjeuner le matin n'est pas si nécessaire. Il y a deux catégories de personnes, celles pour qui le petit déjeuner est sacré et les autres qui ne peuvent rien manger le matin. En France, 20% des adultes ne prennent pas de petit déjeuner pour plusieurs raisons : le manque d'appétit ou le manque de temps. Il est conseillé de ne pas se forcer à manger. Ce qui est important est de manger le matin à sa faim et quand on a faim. Le petit déjeuner a longtemps été présenté comme le repas le plus important de la journée mais cela est basé sur des études mal interprétées ou biaisées car elles sont financées par l'industrie agroalimentaire.