Faut-il petit-déjeuner le matin pour être en forme ?

Lecture - 3m46s

Le petit-déjeuner est-il vraiment nécessaire ? Longtemps présenté comme le repas le plus important de la journée, cette interprétation est basée sur des études financées par l'industrie agroalimentaire. Ce qui est important, c'est de manger le matin à sa faim et quand on a faim. Si on n'a pas faim au lever, on peut prendre une collation plus tard, vers 10-11 heures. Ecoutez On est bien avec Aline Perraudin du 26 août 2021