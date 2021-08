Comment réussir à se motiver pour faire du sport ?

Lecture - 3m43s

La rentrée 2021 approche à grands pas et ça peut être l'occasion de débuter ou recommencer la pratique du sport. Toute la question est : comment réussir à se motiver ? La motivation n'est pas toujours facile à trouver même si on est conscient que le sport ne peut que nous apporter du bien, en limitant le risque de certaines maladies notamment. Vous pouvez commencer par travailler en marchant, en passant vos coups de téléphone par exemple lors d'une marche. Le plaisir est une source de motivation supplémentaire, donc vous devez choisir une activité qui vous plait. Ecoutez notamment votre émission préférée en faisant votre footing. Pour ne pas arrêter après trois séances, fixez-vous des objectifs précis à court mais aussi au long terme. Vous pouvez aussi faire du sport à plusieurs, l'effet de groupe permet d'être plus assidu.