Bronzage : quels aliments faut-il manger pour garder un beau teint ?

Lecture - 34m43s

- Le télétravail longue distance c'est tendance, mais comment convaincre son patron ? Et quels sont les lieux de rêves où il fait bon poser son ordinateur et ses valises ? Charlotte Robinet, cheffe de services Eco/Entreprises au Parisien, a étudié la question.



- Accusé d'être un parasite alors qu'il possède en vérité plus d'un tour dans son feuillage, pourquoi le lierre a-t-il si mauvaise réputation ? ... Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique", nous joue l'avocat du lierre !



- Rester bronzé le plus longtemps possible grâce à l'alimentation, c'est possible ! Solveig Darrigo Dartinet, diététicienne- nutritionniste, nous dit ce qu'il faut mettre dans son assiette pour avoir bonne mine jusqu'à l'automne !



