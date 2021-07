Jeux Olympiques : l'histoire secrète du second sacre de David Douillet en 2000

Lecture - 2m56s

C'est une vieille blessure qui ressurgit au plus mauvais moment. David Douillet est déjà en Australie lorsque son coude droit se bloque et gonfle. Plusieurs ponctions pour tenter de le soulager n'y font rien. Le judoka décide alors de solliciter un ostéopathe-acuponcteur basé dans l'Est de la France. Un billet Pars-Sydney lui est envoyé.



Ce monsieur est un personnage, avec une chevelure bouclée et grisonnante, et une longue barbe blanche qui lui donnent des allures de Panoramix. Sa potion magique, ou plutôt ses pratiques magiques, il va les mettre au service du Français le jour de la compétition dans des circonstances insoupçonnées. C'est l'histoire secrète de David Douillet, que le futur double champion olympique raconte.



Du 10 juillet au 23 juillet, retrouvez chaque jour les petites histoires olympiques de Jean-Michel Rascol.

Ecoutez Les petites histoires olympiques avec Jean-Michel Rascol du 23 juillet 2021