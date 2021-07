Jeux Olympiques : pourquoi la légende de Jesse Owens doit beaucoup à un athlète nazi

Lecture - 2m56s

La légende de Jesse Owens n'aurait pas eu le même éclat en 1936 sans la complicité d'un athlète nazi. Lors du concours de qualification du saut en longueur, l'Américain est perdu, tout proche de l'élimination. L'ancien champion Alain Blondel feuillette l'une des plus belles pages de l'album olympique.



Il ne s'en sortait pas, il avait deux essais mordus. À ce moment-là, Luz Long, son plus grand adversaire qui était le favori de l'Allemagne nazie, est allé le voir et lui a recommandé gentiment de reculer ses marques ». L'Américain s'exécute, se qualifie pour la finale, où il retrouve 48 heures plus tard son nouvel ami, cet Allemand porté par 100.000 spectateurs et Adolf Hitler...



Du 10 juillet au 23 juillet, retrouvez chaque jour les petites histoires olympiques de Jean-Michel Rascol.

Ecoutez Les petites histoires olympiques avec Jean-Michel Rascol du 21 juillet 2021