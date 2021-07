Jeux Olympiques : comment un coiffeur a privé Dacoury d'un match face à Jordan en 1984

Un coiffeur anglais, adepte de la coupe aux ciseaux, a pesé sur les performances de l'équipe de France de basket dans le tournoi olympique de Los Angeles en 1984. Un récit que livre Richard Dacoury, le meilleur joueur français de l'époque.



"Je déambulais dans les rues, on venait d'arriver. Je vois un coiffeur ouvert. À l'époque, j'avais une coupe afro et on rêvait tous d'un formidable athlète, Carl Lewis, qui avait une coupe un peu à la Grace Jones avec les tempes très plates et le dessus de la tête assez haut (...) Je m'assied, me faisant rattraper par le sommeil et puis d'un coup je me réveille en sursaut : je vais être à la bourre".



En retard pour disputer un match d'entraînement, Richard et les frères Beugnot sont privés du match de rêve France - États-Unis avec Michael Jordan les futures stars du basket mondial. "J'ai mis 30 ans à la digérer cette sanction-là, confie Dacoury (...) Cette période, qui aurait dû être une fête, est devenue un cauchemar".