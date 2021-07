Jeux Olympiques : Pierre Quinon, une envie d'aventure juste après le sacre à la perche en 1984

Avec un saut à 5,75 m au premier essai, Pierre Quinon, le perchiste aux boucles noires, souffle le titre en 1984 aux Américains. Un bonheur intense dans le Coliseum de Los Angeles, mais une envie de grand air, presque d'aventure. Il s'est fait une promesse avant le concours : en cas de médaille, il veut s'échapper et filer sur les routes en décapotable, en compagnie de son entraîneur, Jean-Claude Perrin.



Ainsi, après le contrôle antidopage, le champion va s'éclipser, direction l'océan. Jean-Claude Perrin, 85 ans aujourd'hui, se souvient d'un "sorte de magie entre nous deux. Il était émerveillé. C'était son rêve qui était arrivé. Tout d'un coup, il me prend le bras en regardant le ciel et me dit : 'Ralentissez, parce que j'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais'. J'étais pétrifié, j'avais les larmes aux yeux. C'était d'une pureté, j'en frémis encore maintenant (...) Les Jeux Olympiques c'est ça : un moment exceptionnel dans un cadre exceptionnel".