Jeux Olympiques : le jour où le nageur Éric Moussambani a bouclé le 100 m en près de 2 minutes

Pour avoir répondu à une petite annonce, Éric Moussambani, après seulement quelques longueurs d'entraînement dans une piscine d'hôtel, va se retrouver propulsé seul sur le plot de départ de la piscine olympique de Sydney en 2000. Un entraîneur lui prête un maillot, son bermuda n'étant pas réglementaire. Il va signer le 100 m nage libre le plus long de l'histoire, boire quelques tasses, finir à l'agonie.



Sur le moment, les champions sont perplexes. Roxana Maracineanu, aujourd'hui secrétaire d'Etat aux Sports, visait à l'époque un titre olympique. "Pour nous c'était l'incompréhension quand on a vu ce nageur plonger et savoir à peine nager puisqu'il ne mettait pas la tête sous l'eau (...) Il n'avait jamais plongé dans un bassin aussi long, il pensait lui-même ne jamais finir le premier 100 m de sa vie". Les spectateurs, comprenant que l'instant est magique, vont accompagner l'effort ultime du Guinéen.