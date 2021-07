Jeux Olympiques : Rémy a mis la main sur un foulard de 1940 avec la croix gammée

C'est un collectionneur du dimanche qui aime la mer et les objets pas forcément précieux qui touchent à l'Olympisme. Un peu dandy, toujours hardi, Rémy Fière déniche sur la toile une vente en Allemagne où est proposée deux reliques des Jeux... qui n'ont pas eu lieu, ceux de 1940. Intrigué, il se porte acquéreur d'un foulard et d'une pochette qu'il envisage d'exhiber sur le marché de Sète, son futur port d'attache.



Le grand jour arrive. L'homme va toucher ses trésors. Il raconte la suite : "Je tourne un peu le foulard et puis tout d'un coup, et en fait je n'avais pas pensé à ça, au beau milieu de ces drapeaux il y a le drapeau nazi avec la croix gammée. Et là je me dis 'je suis trop con, j'aurais dû y penser'. J'étais un peu choqué. J'ai replié tout ça et je l'ai mis dans mon placard. C'est un objet à la fois fascinant et repoussant".



