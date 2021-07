Jeux Olympiques : le jour où Jeannie Longo a faussé compagnie au Raid à Athènes

Au-delà de la fête populaire, les Jeux d'Athènes 2004 sont placés sous très haute surveillance. Des attentats viennent de se produire à Madrid et le CIO a reçu des menaces précises. D'ailleurs, l'équipe de France est encadrée par 25 policiers du Raid, sous la responsabilité de Jean-Michel Brun. Plusieurs athlètes ont pourtant préféré vivre à l'extérieur du village olympique. C'est le cas de Jeannie Longo.



La grande dame du cyclisme tricolore repasse régulièrement au village des athlètes. Jusqu'au jour où elle a une demande particulière : se rendre sur un marché local pour acheter des "patates avec la terre qui colle", raconte Jean-Michel Brun. Le chef de mission met tout en œuvre pour exaucer la demande, réunit une équipe dédiée. "Nous nous retrouvons. Le vélo part, la voiture démarre à une distance raisonnable. Mais un peu plus tard, je reçois un appel de mon correspondant qui me dit : 'Jeannie vient de quitter la route pour un chemin sous-bois. Le véhicule ne peut plus suivre".