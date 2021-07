Jeux Olympiques : comment Colette Besson est devenue la petite fiancée des Français en 1968

16 octobre 1968. La France cicatrise à peine de son printemps enflammé lorsqu'une athlète quasiment inconnue, Colette Besson, capte soudain toute l'attention. Daniel Herrero, qui deviendra une figure du rugby, n'est encore qu'un simple étudiant tout juste descendu des barricades. Il va se passionner comme des millions de Français pour la finale olympique du 400 m que la jeune femme aux généreuses couettes brunes va disputer à Mexico.



5e à la sortie du virage, la jeune femme de 22 ans est bel et bien 1re à l'arrivée. "Non, je ne pensais pas à la gagner. Mais après 300 m de course, je me suis dit 'Pourquoi pas ? Tu es très bien, continue, allez'. Et puis ça s'est passé comme ça". Colette Besson devient la petite fiancée des Français. Elle s'éteindra le 9 août 2005 à seulement 59 ans. 80 stades portent aujourd'hui son nom, synonyme d'exploit et de persévérance.



