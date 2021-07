JO Tokyo 2021 : pourquoi Mohamed Ali a jeté sa médaille d'or de colère dans une rivière

Il vole comme un papillon, pique comme l'abeille. Cassius Clay, qui ne s'appelle pas encore Mohamed Ali, fait la fierté de l'Amérique à Rome en 1960. Mais le retour du boxeur chez lui à Louisville, petite ville du Kentucky, le confronte à un autre combat. La suite, c'est Jean-Philippe Lustyk, auteur du "Grand livre de la boxe", qui la raconte.



Mohamed Ali dort avec sa médaille autour du cou, ne la lâche jamais. Il va dans un restaurant avec son copain d'enfance, commande un hamburger et un milk-shake. Mais la serveuse, qui est blanche, met du temps. Il s'impatiente. Elle revient et lui dit qu'on ne sert pas les noirs. Une bagarre éclate alors avec des jeunes blancs qui ont assisté à la scène et se moquent de lui...



