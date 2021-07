JO Tokyo 2021 : la gymnaste Oksana Chusovitina en quête d'une médaille pour l'Ouzbékistan à 46 ans

Lecture - 2m37s

Presque un conte de fée, un conte de gymnastique. Ex championne olympique pour l'Union soviétique en 1992, Oksana Chusovitina est frappée par la maladie, celle de son fils atteint d'une leucémie en 2002. Le président de la Fédération allemande de gymnastique est alors un cancérologue. Il l'accueille avec son fils, qui est soigné. En remerciements, Oksana Chusovitina endosse la nationalité allemande. Elle sera médaillée d'argent au saut de cheval pour l'Allemagne en 2008.



Elle retourne ensuite en Ouzbékistan. Le fils est aujourd'hui étudiant à Berlin, et Oksana, à 46 ans, va disputer ses 8es Jeux Olympiques, les premiers pour le pays de ses racines. Pour cette dernière apparition, elle peut rêver de médaille, probablement pas l'or avec la présence de l'Américaine Simone Biles. Car si elle s'entraîne moins, elle reste performante et plus motivée que jamais.



Du samedi 10 juillet au vendredi 23 juillet, retrouvez chaque jour les petites histoires olympiques de Jean-Michel Rascol.