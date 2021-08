Les Nocturnes du 29 août 2021

Lecture - 58m53s

Programmation des Nocturnes du Dimanche 30 août 2021 :



I think I - David CROSBY

Rodriguez for a night - David CROSBY

For free - David CROSBY & Sarah JAROSZ

Reeling in the years (Live) - Steely DAN

Hey nineteen (Live) - Steely DAN

I.G.Y (Live) - Donald FAGEN & The STEELY DAN

Can't let go - Robert PLANT & Alison KRAUSS

Move - SANTANA & Rob THOMAS

Welcome 2 America - PRINCE

Still looking for something - Jackson BROWNE

My cleveland heart - Jackson BROWNE

Minutes for downtown - Jackson BROWNE

A human touch - Jackson BROWNE & Leslie MENDELSON