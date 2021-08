Les Nocturnes de l'été du 22/08/2021

Lecture - 1h

Programmation des Nocturnes de l'été du Dimanche 22 août 2021 :



So far away - DIRE STRAITS

Every breath you take - The POLICE

Babylon sisters - STEELY DAN

Fool's overture - SUPERTRAMP

Two out of three ain't bad - MEAT LOAF

Golden slumbers / Carry that weight / The end - The BEATLES

Somewhere - Tom WAITS

Introduction (The journey of a fool) - Mike BATT & FRIENDS

I will be there - Katie MELUA

The great gig in the sky - Pink FLOYD



Ecoutez Les Nocturnes avec Georges Lang du 22 août 2021