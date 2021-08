Les Nocturnes de l'été du 21/08/2021

Lecture - 1h

Programmation des Nocturnes de l'été du Samedi 21 août 2021 :



Running on empty (Live) - Jackson BROWNE

I'm bad, I'm nationwide - ZZ TOP

Well well (Live) - Beth HART & Joe BONAMASSA

Paranoid - BLACK SABBATH

Born to be wild - STEPPENWOLF

Cocaine (Live) - Eric CLAPTON & Steve WINWOOD

Apollo Medley - Daryl HALL & John OATES (& David RUFFIN & Eddie KENDRIX)

Detroit Medlet - Bruce SPRINGSTEEN & E. STREET BAND

I heard it through the gravepine (Live) - John FOGERTY



Ecoutez Les Nocturnes avec Georges Lang du 21 août 2021