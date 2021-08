Les Nocturnes de l'été du 14 août 2021

Lecture - 59m10s

Normal de démarrer ces Nocturnes estivales avec deux titres qui saluent le samedi soir "Saturday night's alright for fighting" d'Elton John, suivi de "Saturday night special" de Lynyrd Skynyrd. Viendront ensuite Kiss, Aerosmith, Bon Jovi, Heart (avec leur superbe version de "Stairway to heraven" live à Washington devant Led Zeppelin et le couple Obama. Et pour terminer, une demi-heure avec Roger Waters et 8 titres live extraits de la B.O. du film tourné pendant la tournée "U + Them"



Programmation des Nocturnes de l'été du Samedi 14 août 2021 :



Saturday night's alright for fighting - Elton JOHN

Saturday night special - LYNYRD SKYNYRD

Rock and roll all nite - KISS

Crazy - AEROSMITH

It's my life - BON JOVI

Stairway to heaven (Live) - HEART

Us + Them (Intro / Speak to me / Breathe / One of these days / Time / Breathe / The great gig in the sky / Welcome to the machine) - Roger WATERS