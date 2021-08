Les Nocturnes de l'été du 08 août 2021

Lecture - 59m51s

Les Nocturnes de l'Eté Minuit-01h

60 minutes de souvenirs pour les uns, de découvertes pour les autre avec Peter Gabriel (Sledgehammer), Cream ("Sunshine Of Your Love"), Canned Heat ("Let's Work Together"), Mick Fleetwood & Friends w/ Billy Gibbons, Steven Tyler et David Gilmour (Hommage à Peter Green avec ''Oh Well'' 10'20''), Crosby, Stills & Nash ("Suite : Judy Blue Eyes"), Jackson Browne, Eagles (''Hotel California'' acoustic), The Doors (''When The Music's Over'' et ''The Crystal Ship").



