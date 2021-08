Les Nocturnes de l'été du 07 août 2021

Lecture - 59m51s

Les Nocturnes de l'été Minuit-01h

Comme vous l'avez certainement remarqué, Les Nocturnes de l'Eté proposent de grands ''classics'' de la musique anglo-saxonne. Cette nuit, pendant 1 heure savourez ces chefs d'œuvre : ''Layla'' de Derek & The Dominos (Eric Clapton), ''In The Air Tonight'' avec Phil Collins, ''The Old Man Down The Road'' version live de John Fogerty at Red Rocks), Joe Bonamassa, Led Zeppelin, Peter Frampton avec l'intégralité de ''Do You Feel Like We Do'', Barclay James Harvest, The Who, Pink Floyd.



Ecoutez Les Nocturnes avec Georges Lang du 07 août 2021