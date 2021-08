Les Nocturnes de l'été du 1er août 2021

Lecture - 59m15s

Programmation des Nocturnes de l'été du Dimanche 1er août 2021 :



I thank you - ZZ TOP

In the midnight hour - Roxy MUSIC

Blinded by the light - MANFRED MANN'S EARTH BAND

Amazing journey / Sparks - The WHO

Space Intro / Fly like an eagle - The STEVE MILLER BAND

My sweet lord - George HARRISON

Isn't it a pity - Jonathan WILSON & Graham NASH

Kashmir (Acoustic Live) - Robert PLANT & Jimmy PAGE

Comfortably numb (Live) - Pink FLOYD

I'd swear there was somebody here - Davod CROSBY