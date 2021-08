Les Nocturnes de l'été du 01/08/2021

Comme depuis le début de la saison d'été, ces Nocturnes estivales ne proposent pas de nouveautés, pas de Power-Play. On n'y écoute que des choses que l'on connait mais qu'on a plaisir à réécouter comme David Bowie, Roxy Music, Manfred Mann's Earth Band (avec la reprise de « Blinded By The Light » de Springsteen), The Who, The Steve Miller Band, George Harrison (et son album « All Things Must Pass qui est paru il y a 50 ans), Jonathan Wilson & Graham Nash, Robert Plant & Jimmy Page avec leur mythique ''Kashmir'' de 12'30, Pink Floyd live à Knebworth, etc.



