Les Nocturnes de l'été : Saga ZZ TOP

Lecture - 1h58

Quelle triste nouvelle ! Rusty Hill, l'un des deux barbus de ZZ Top est décédé mercredi. Les fans du groupe nombreux en France pourrons revivre le parcours de ces trois musiciens qui étaient venus à de multiples reprises donner des concerts à Paris et en province. En mars 95, ils avaient tous les trois accordé une longue interview à Georges Lang. De nombreux extraits de cet entretien avaient été diffusés dans une Saga que RTL vous propose de réécouter entre minuit et 2h du matin. A cette occasion, vous pourrez entendre 25 des titres les plus emblématiques de ZZ Top.





Ecoutez Les Nocturnes avec Georges Lang du 31 juillet 2021