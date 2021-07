Les Nocturnes de l'été du 18 juillet 2021

Lecture - 1h

Programmation des Nocturnes de l'été du Dimanche 18 juillet 2021 :



Brown sugar (Live) - The ROLLING STONES

I'm going home - TEN YEARS AFTER

Hello, I love you - The DOORS

It's only love - Bryan ADAMS & Tina TURNER

Caroline - STATUS QUO

Fortunate son (Live) - Bruce SPRINGSTEEN & John FOGERTY

Let it rock (Live) - Bob SEGER & The SILVER BULLET BAND

No time to lose - The TARNEY SPENCER BAND

Long train running - The DOOBIE BROTHERS

Like a hurricane - Neil YOUNG & CRAZY HORSE

Bertha (Live) - GRATEFUL DEAD

Little wing - JIMI HENDRIX