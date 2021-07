Les Nocturnes de l'été du 11 juillet 2021

Lecture - 42m04s

Après les émotions de la finale de l'Euro, le football cède la place à la musique. Et toujours des souvenirs d'une émission qui va démarrer sa 49ème saison en septembre prochain. On a le choix : James Ingram & Michael McDonald, Fleetwood Mac, The Doors, Gerry Rafferty, Supertramp, Prince & The Revolution, une grande Nostalgia de 5 titres à partir d'un superbe coffret vinyle qui vient de paraitre avec les 4 premiers album de ''Rod The Mod'' parus chez Warner. Le 5ème album est un disque de raretés dont nous écouterons un extrait. Le dernier titre de l'émission sera un autre Stewart, Al Stewart avec ''Year Of The Cat''.

Ecoutez Les Nocturnes avec Georges Lang du 11 juillet 2021