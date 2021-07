LES NOCTURNES DE L'ETE DU 10/07/2021

Lecture - 1h

Pendant Juillet et Août, Les Nocturnes prennent des allures de vacances. Pas de Power-Play, pas de nouveautés, rien que des titres que l'on connait ! En ce samedi soir : The Allman Brothers, ZZ Top, Eric Clapton, AC/DC, Queen, The Knack, Davis Bowie, The Rolling Stones, Ike & Tina Turner, Prince et -cerise sur le gâteau- l'intégrale d'un titre de ce groupe blanc américain appelé Rare Earth qui a enregistré sur le label noir de Detroit Tamla Motown une fantastique version de ''Get Ready'' d'une durée de 21'30'' ! (chanson écrite par Smokey Robinson et grand succès des Temptations).

