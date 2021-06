Les Nocturnes du 27 juin 2021

Lecture - 59m08s

Programmation des Nocturnes du Dimanche 27 juin 2021 :



Baptized in muddy waters - Ayron JONES

Broken bells - GRETA VAN FLEET

Julia - PAVLOV'S DOG

Nothing take the place of you - Robert PLANT

Rodriguez for a night - David CROSBY

Chicago (We can change the world) - GRAHAM NASH

Landslide - FLEETWOOD

Down - The STRANGLERS

You light up my life - Aretha FRANKLIN

For free (Power-play) - David CROSBY & Sara JAROSZ

Oh well (Parts 1 & 2) (Live) - Mick FLEETWOOD & Friends

I got the blues - The ROLLING STONES

Born 2 die - PRINCE & NEW POWER GENERATION