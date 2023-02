Marseille : "Il faut prendre le mal à la racine", assure le député Éric Diard

Lecture - 04m43s

Le député LR de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône Éric Diard était l'invité de RTL Petit Matin avec Jérôme Florin ce mardi 24 août 2021. L'élu est notamment revenu sur l'explosion des règlements de comptes à Marseille depuis plusieurs mois. Éric Diard s'accorde avec le maire de la cité Phocéenne et pense également qu'un parquet anti-drogue est nécessaire à Marseille. "Il faut prendre le mal par la racine", assure-t-il. Le député est également revenu sur le retour au pouvoir en Afghanistan des talibans et s'est prononcé sur l'accueil des réfugiés en France. "Il faut accueillir nos ressortissants français et les ressortissants afghans qui ont effectivement coopéré avec la France et ses alliés face aux talibans, et point barre. Parce que sinon, les talibans vont nous envoyer des personnes infiltrées, et celles-ci passeront à l'acte", a-t-il averti.