INÉDIT - Les résolutions des Grosses Têtes pour la rentrée (2/5)

Lecture - 2m28s

Pour les Grosses Têtes, l'heure de la rentrée a sonné ! Après un été de vacances et d'aventures, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes sont prêts pour démarrer une nouvelle saison, dès le 23 août. Mais avant le grand retour dans le studio de RTL, nous avons appelé certaines Grosses Têtes pour leur demander quelles résolutions elles ont bien pu prendre pour cette rentrée...



Dans ce podcast, Eric Laugérias, Christine Bravo, Philippe Geluck et Jérémy Ferrari vous livrent leurs résolutions pour la rentrée avec Laurent Ruquier...



Découvrez la page Facebook Officielle des "Grosses Têtes" : https://www.facebook.com/lesgrossestetesrtl/

Retrouvez vos "Grosses Têtes" sur Instagram : https://bit.ly/2hSBiAo

Découvrez le compte Twitter Officiel des "Grosses Têtes" : https://bit.ly/2PXSkkz

Toutes les vidéos des "Grosses Têtes" sont sur YouTube : https://bit.ly/2DdUyGg