BONUS - Quand Strasbourg accueillait Les Grosses Têtes

Lecture - 1h42

Cet été, l'équipe des Grosses Têtes vous propose de revivre les meilleures émissions délocalisées de Laurent Ruquier et ses camarades. Des déplacements mémorables avec un public survolté, heureux de pouvoir accueillir l'émission emblématique de RTL.



En 2020, les Grosses Têtes se déplaçaient au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Revivez cette émission avec Yoann Riou, Caroline Diament, Valérie Mairesse, Marcela Iacub, Florian Gazan et Jean-Marie Bigard.



