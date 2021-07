AH OUAIS ? - Pourquoi le panda est le plus étrange des ours

Lecture - 1m53s

Ah le panda... Ce look inimitable, noir et blanc, ce gros ours débonnaire qui passe ses journées à manger du bambou... Et à l'évacuer aussi : en moyenne 50 fois par jour. Chez le panda, les toilettes sont en permanence occupées.



Des savants chinois ont observé que l'hiver, le panda adorait se badigeonner le corps de crottin de cheval. Partout.



Tout l'été, Les Grosses Têtes vous proposent de découvrir ou redécouvrir le nouveau podcast de Florian Gazan. Dans "Ah Ouais ?", Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête.



