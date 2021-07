BONUS - Les 10 meilleures blagues du dimanche (2/8)

Lecture - 10m55s

Pendant tout l'été, et jusqu'au 23 août, retrouvez chaque dimanche les meilleures blagues de vos Grosses Têtes préférées.



Jean-Marie Bigard, Laurent Baffie ou encore Michel Boujenah, découvrez dans ce second podcast 10 des meilleures blagues passées à l'antenne et racontées par la bande de Laurent Ruquier.



Découvrez la page Facebook Officielle des "Grosses Têtes" : https://www.facebook.com/lesgrossestetesrtl/

Retrouvez vos "Grosses Têtes" sur Instagram : https://bit.ly/2hSBiAo

Découvrez le compte Twitter Officiel des "Grosses Têtes" : https://bit.ly/2PXSkkz

Toutes les vidéos des "Grosses Têtes" sont sur YouTube : https://bit.ly/2DdUyGg