TOUR DE FRANCE - Quand Carcassonne accueillait les Grosses Têtes

Lecture - 1h20

Cet été, l'équipe des Grosses Têtes vous propose de revivre les meilleures émissions délocalisées de Laurent Ruquier et ses camarades. Des déplacements mémorables avec un public survolté, heureux de pouvoir accueillir l'émission emblématique de RTL.



En 2017, les Grosses Têtes s'invitaient au festival de Carcassonne, et donnaient rendez-vous à ses auditeurs au cœur du théâtre Jean Alary. Revivez cette émission avec Jeanfi Janssens, Elie Semoun, Caroline Diament, Isabelle Mergault, Steevy Boulay et Bernard Mabille.



