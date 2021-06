PÉPITE - Estéban s'est lancé dans une carrière de peintre

Lecture - 5m59s

En plus de ses carrières d'acteur et chanteur, Estéban s'est lancé dans la peinture. Et ça marche !



Découvrez la page Facebook Officielle des "Grosses Têtes" : https://www.facebook.com/lesgrossestetesrtl/

Retrouvez vos "Grosses Têtes" sur Instagram : https://bit.ly/2hSBiAo

Découvrez le compte Twitter Officiel des "Grosses Têtes" : https://bit.ly/2PXSkkz

Toutes les vidéos des "Grosses Têtes" sont sur YouTube : https://bit.ly/2DdUyGg