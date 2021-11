Saison 3 - 5. Nory & JSK : comment être en couple et parents d'une famille recomposée ?

Quand Yolande et Bernard se sont rencontrés, elle avait 65 ans et lui 59. Elle était divorcée, il était veuf. Comment reconstruire un couple lorsqu'on a perdu sa première épouse ? Comment aimer après avoir passé des années célibataire, libre, indépendante ? Et quelle sexualité a-t-on à 60 ans ? Dans cet épisode du podcast « Les Couples au lit », adapté d'un documentaire Téva, Yolande et Bernard racontent leur rencontre dans un dancing, leur première fois inoubliable et l'alchimie qui les unit. Tous les mercredi, retrouvez « Les Couples au lit », un podcast dans lequel les couples se confient sur leur relation et leur sexualité, avec les éclairages de deux sexologues.