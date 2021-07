Saison 3 - 2. Séréna & Florian : qu'est-ce qu'un couple libre ?

"Découverte du corps de l'autre", "communion", "complémentarité"... Faire l'amour est bien plus qu'un simple acte sexuel. Pierre, Michelarmand et Jérémy l'ont compris au fur et à mesure de leurs rapports et de leurs relations. Aujourd'hui tous trois portent un regard apaisé sur leur sexualité, qu'ils essaient de libérer des injonctions dictées par la société. Dans ce troisième épisode du podcast "Les Français au lit", adapté du documentaire éponyme diffusé sur Téva en 2019, Pierre (25 ans), Michelarmand (74 ans) et Jérémy (36 ans), expliquent ce que signifie pour eux "faire l'amour" au-delà des schémas traditionnels. Le sexothérapeute Alain Héril et l'écrivain Martin Page ("Au-delà de la pénétration", éditions Mastodonte, 2019) reviennent sur les injonctions autour de la pénétration et déconstruisent nos rapports sexuels. Tous les mardi, retrouvez "Les Français au lit", un podcast dans lequel les hommes se livrent sur la sexualité sans tabous.