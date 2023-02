Présidentielle : parler aux complotistes, sans partager leurs thèses, un jeu d'équilibriste pour Mélenchon et Le Pen

Lecture - 02m53s

Certains surfent avec les complotistes, les antivax et les anti-passe sanitaire de manière assez habile. Nous avons assisté à des numéros d'équilibriste et de haut vol. Tel Jordan Bardella, invité de BFM, ou Jean-Luc Mélenchon lors de son discours de rentrée à côté de Valence.



Dans les 2 cas, c'était : comment soutenir les manifestations des anti-vax, anti-passe sanitaire et anti-Macron, sans tomber dans le complotisme pur et dur. En un mot : garder des électeurs très différents.



Cela veut-il dire que ceux qui protestent contre la politique sanitaire du gouvernement votent d'abord pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ? C'est une part non négligeable de leurs électorats.