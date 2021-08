Le débrief de l'émission du 23 août 2021

Lecture - 3m05s

Le débrief de l'émission avec Laurent Tessier, un débrief consacré notamment aux incidents survenus pendant la rencontre de foot entre Nice et l'OM. Coup de gueule de Sarah et la colère de Fabrice, policier... Mais cette année, nous oserons poser les questions essentielles, même les plus intimes auprès de Pascal Praud ! Son sujet préféré cet été : la météo !