Les 100 ans de la radio : la révolution Menie Grégoire

Lecture - 4m17s

La révolution Menie Grégoire : elle a été la première à confesser les auditrices en direct à la radio. Avec elle, RTL a fait avancer la société, elle a bousculé les conventions, pour la première fois on parlait de sexe et d'orgasme féminin à la radio, on sauvait même des vies. Aujourd'hui son héritière s'appelle Caroline Dublanche. Ecoutez Les 100 ans de la radio avec Laurent Marsick du 30 juillet 2021.