Les 100 ans de la radio : les animateurs

Lecture - 4m22s

Ils sont depuis la naissance de la radio les stars qui ont fait la réputation des radios où ils ont travaillé : ce sont les animateurs !



Et RTL en a vu défiler un certain nombre. Dans les années 70/80, plusieurs d'entre eux faisaient la course en tête des matinées radio : Fabrice et Michel Drucker, Anne Marie Peysson, Patrick Sabatier. Ecoutez Les 100 ans de la radio avec Laurent Marsick du 28 juillet 2021