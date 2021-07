Les 100 ans de la radio : 1966 Radio Luxembourg devient RTL

Lecture - 3m58s

En 1966, la vieille Radio Luxembourg devient RTL. En une nuit on change tout. Et l'info s'installe à 05h45 avec un anchorman, un animateur mythique : Maurice Favières et de curieux jeux dont un petit garçon qui habitait au Havre était fan. le petit garçon s'appelait Laurent Ruquier.

