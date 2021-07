Les 100 ans de la radio du 14 juillet 2021 : RTL et le cinéma

Lecture - 4m22s

RTL et le cinéma, cela donna lieu dans les années 70 à une surprenante et déroutante expérience. Entre la radio et le cinéma c'est une longue histoire d'amour (comme avec le festival de Cannes en ce moment et qui s'achève samedi 16 juillet) avec archive inédite.



Ecoutez Les 100 ans de la radio avec Laurent Marsick du 14 juillet 2021