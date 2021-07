Les 100 ans de la radio du 12 juillet 2021 : le dating à la radio

Lecture - 4m27s

Bien avant "l'amour est dans le pré" ou "Mariés au premier regard", la radio a inventé les émission de dating et plus particulièrement RTL dans les années 70 avec une émission qui fit scandale chez les "bienpensants" et baptisée "Un homme, une femme". C'est l'histoire aussi d'un studio très particulier à RTL.



Ecoutez Les 100 ans de la radio avec Laurent Marsick du 12 juillet 2021