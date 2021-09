L'armateur marseillais CMA-CGM, une réussite économique hors du commun

C'est à Marseille qu'est né et qu'opère le premier armateur français et troisième mondial, CMA-CGM. Un transporteur maritime, possédant une flotte de quelque 560 navires, certains longs de plusieurs centaines de mètres, pouvant charger plus de 20.000 containers de 12 mètres. Il possède des comptoirs dans plus de 400 ports et 160 pays. Si vous pouvez acheter un vélo ou un écran plat fabriqué en Chine, c'est parce qu'ils ont fait 10.000 kilomètres dans les grandes boites en métal transportées sur les océans par CMA-CGM.



L'entreprise a été fondée en 1978 par un homme d'affaires libanais, Jacques Saadé, qui avait fui la guerre civile dans son pays, et s'est établi à Marseille avec quatre salariés. Après 43 ans de croissance et d'acquisitions en France et à l'étranger, son chiffre d'affaires approche les 40 milliards d'euros, avec une extraordinaire progression depuis un an. La famille Saadé, actionnaire à 73%, est aujourd'hui l'une des grandes fortunes françaises.