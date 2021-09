Les salaires ont stagné en 2021, ce sera mieux en 2022

Lecture - 3m50s

Une étude du cabinet Deloitte confirme ce que nous pressentions tous : l'année 2021 n'est pas très bonne, +0,6% en moyenne de hausse de salaire en France, en raison de la crise sanitaire. 45% des salariés ont vu leur rémunération gelée. Et pour 30%, moins de 2% de bonification. Alors que les cadres ne s'en sortent pas si mal grâce aux variables et bonus, ce sont les ouvriers et les professions intermédiaires qui trinquent. 2022 devrait en revanche être un meilleur cru, si l'on en croit le cabinet Deloitte, qui prévoit une hausse moyenne des salaires de l'ordre d'1,8% l'année prochaine. Un chiffre qui a toutes chances d'être dépassé dans la réalité.