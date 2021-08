30 km/h imposé à Paris : la culture de la lenteur envahit la société

Depuis ce lundi 30 août , la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h dans la capitale est entrée en vigueur à Paris. Devons-nous réapprendre la lenteur ? Pour les délais d'approvisionnement des produits industriels, c'est toute la question. Par exemple, il faut plusieurs mois d'attente pour obtenir un vélo à cause de la vogue mondiale que connaît le cycle. Pourtant, depuis l'invention de la roue, l'homme n'a eu de cesse que d'aller plus vite et plus loin. C'est cela qui a permis la formidable baisse des prix depuis un siècle et la hausse des salaires...