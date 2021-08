Économie : faut-il légaliser le cannabis en France ?

Lecture - 3m29s

EDITO - Suite aux récents règlements de comptes mortels survenus à Marseille, le débat autour de la légalisation du cannabis a été relancé, notamment par des élus marseillais et Julien Bayou d'EELV. L'argument des dépénaliseurs est économique : si les organisations criminelles se sont emparées du commerce de la drogue, c'est parce qu'il est très rémunérateur. Les trafiquants réalisent jusqu'à 100.000 euros de chiffre d'affaires par jour. Et ce, sans taxes ni impôts.



S'il est rémunérateur, c'est parce que le prix de la drogue est élevé, alors que ce ne sont pas des produits très compliqués à fabriquer. Les marges sont donc énormes. En outre, le prix est élevé en raison du risque pris par les vendeurs, ce qui signifie que le consommateur rémunère le risque que les trafiquants prennent à vendre et acheminer de la drogue.



