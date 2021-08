DÉCOUVERTE - Hors-série Lenglet - Les sanctions peuvent-elles rendre les groupes pétroliers écolos ?

Lecture - 9m19s

Depuis plusieurs mois, les compagnies pétrolières sont dans le collimateur des mouvements environnementaux et des écologistes. Dans le monde, 42% des émissions directes ou indirectes sont le fait des énergies fossiles.



Mais cette pression de la part des écologistes pourrait se révéler contre-productive. En effet, pour diminuer drastiquement leurs émissions les grandes compagnies pétrolières choisissent de vendre des champs pétrolifères ou des sites d'extraction gazière.



